Lucy Liu protagonista di un pilot comedy ABC – Notizie del 10 luglio (Di venerdì 10 luglio 2020) Lucy Liu protagonista del pilot ABC dalla creatrice di Better With You – Notizie del 10 luglio Lucy Liu vuole far ridere. Dopo aver dimostrato tutte le sue doti in Elementary, Ally McBeal, Why Women Kill l’attrice sarà la protagonista di un pilot comedy ABC scritto da Shana Golberg-Meehan (Better with You) prodotto da CBS Television Studios e 20th Century Fox Tv, conosciuto inizialmente come Kids Matter Now e Bossy (qui lo stato dei pilot ABC). La multi-camera comedy lavorativa/familiare racconta la storia di Devin (Liu) capo della Shelter un’azienda che si occupa di mobili, una donna che non conosce il fallimento. Quando però decide di adottare un bambino non è ... Leggi su dituttounpop

