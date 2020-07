Lorella Boccia, vedo non vedo: lo slip è striminzito e lei lo ‘tira su’ (Di venerdì 10 luglio 2020) Lorella Boccia, la ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi è di recente tornata all’attacco con la partecipazione al video di Ciclone, il nuovo singolo di Takagi & Ketra con Elodie. Un contributo “esplosivo” da tutti i punti di vista: c’è addirittura chi dice che la vera protagonista del videoclip sia proprio lei, che riesce a rubare la scena unendo sensualità e fascino sulle note della canzone. Ma la bella di Torre Annunziata non è solo una ballerina. Recentemente, infatti, l’abbiamo vista alla conduzione di Rivelo, trasmissione in onda su Real Time. Del resto, Lorella Boccia non hai mai nascosto il desiderio di affermarsi come showgirl a 360 gradi e per il momento sembra ci stia riuscendo benissimo. “Studierò e ... Leggi su tuttivip

Lorella Boccia - stop a Rivelo : a settembre il programma non torna su Real Time Martedì 7 luglio 2020 Discovery ha presentato i suoi nuovi palinsesti per la prossima stagione televisiva. Tra conferme e certezze non manca qualche assenza che fa chiacchierare, come quella di Rivelo il programma condotto da Lorella Boccia ...

Martedì 7 luglio 2020 Discovery ha presentato i suoi nuovi palinsesti per la prossima stagione televisiva. Tra conferme e certezze non manca qualche assenza che fa chiacchierare, come quella di il condotto da ... Elodie e Lorella Boccia irresistibili nel video de “Il Ciclone” Prendi uno dei film più amati degli anni ’90, aggiungici la cantante del momento, chitarre gipsy che fanno tanto atmosfera di vacanza, una delle ballerine di punta della tv, giovane e bellissima, e il gioco, anzi, il tormentone estivo, ...

Prendi uno dei film più amati degli anni ’90, aggiungici la cantante del momento, chitarre gipsy che fanno tanto atmosfera di vacanza, una delle ballerine di punta della tv, giovane e bellissima, e il gioco, anzi, il tormentone estivo, ... Lorella Boccia Instagram - in topless a bordo piscina : «Ferma lì - arrivo per un tuffo!» La famosa ballerina di Amici di Maria De Filippi, Lorella Boccia, ha pensato bene di concedersi qualche ore di relax e di condividere questa sua avventura con i suoi oltre 652 mila followers. L’artista così ha postato una sua foto in ...

mainormale_ : Comunque scusate ma io sono vittima di Ciclone, voglio essere Elodie e ballare il flamenco sui tavoli con Lorella Boccia - TV_Italiana : #Rivelo con Lorella Boccia non sembra essere nei piani di @realtimetvit. ?????? #DiscoveryReacts #PalinsestiDiscovery - peppe_zk : RT @Gaia_Mai_: Quindi voi mettete Elodie e Lorella Boccia a ballare il flamenco su un tavolino e noi dovremmo pure rimanere eterosessuali c… - okcomunque : ship elodie e lorella boccia: elella - virginiaverga1 : RT @Gaia_Mai_: Quindi voi mettete Elodie e Lorella Boccia a ballare il flamenco su un tavolino e noi dovremmo pure rimanere eterosessuali c… -

Ultime Notizie dalla rete : Lorella Boccia Lorella Boccia, vedo non vedo: lo slip è striminzito e lei lo ‘tira su’ TuttiVip Lorella Boccia gioca col costume e mostra un fisico statuario: pioggia di like su Instagram

In quest’ultima foto su Instagram, Lorella Boccia si lascia immortalare mentre gioca col costume e con un fisico statuario ben visibile: pioggia di like. Lorella Boccia col costume mostra un fisico d ...

Discovery: assenti, «trombati» e freezati dei palinsesti 2020/2021

C’è chi cambia (programma) per non morire. Chi resta fermo un giro. Chi si eclissa e chi – a tutti gli effetti – può considerarsi un ‘trombato’. Ogni nuova presentazione dei palinsesti porta con sé un ...

In quest’ultima foto su Instagram, Lorella Boccia si lascia immortalare mentre gioca col costume e con un fisico statuario ben visibile: pioggia di like. Lorella Boccia col costume mostra un fisico d ...C’è chi cambia (programma) per non morire. Chi resta fermo un giro. Chi si eclissa e chi – a tutti gli effetti – può considerarsi un ‘trombato’. Ogni nuova presentazione dei palinsesti porta con sé un ...