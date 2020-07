LIVE – F1, GP Stiria 2020: le prove libere 2, tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di venerdì 10 luglio 2020) Si torna in pista nel pomeriggio austriaco per le prove libere 2 del Gran Premio di Stiria, secondo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1. Sul Red Bull Ring di Spielberg team e piloti torneranno al lavoro dalle ore 15:00 di venerdì 10 luglio per un’altra sessione da 90 minuti dove ottimizzare il set-up nella simulazione qualifica e nel passo gara. Le prove libere 2 del GP di Stiria le potrete seguire su Sportface attraverso il LIVE testuale aggiornato in tempo reale. Al termine della sessione verranno pubblicati i risultati e la classifica tempi oltre a tutti gli approfondimenti di giornata. Segui il LIVE delle prove libere 2 AGGIORNA LA ... Leggi su sportface

