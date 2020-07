Il Napoli è la squadra che ottiene il maggior rendimento dalle sue seconde linee (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Napoli è la squadra che ottiene il miglior rendimento dalle sue seconde linee. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Gli azzurri fanno meglio della Juventus, che pure ha una rosa di tutto rispetto. La rosea si basa sul confronto tra le medie voto dei titolari e delle riserve per valutare l’apporto delle panchine. Dove per titolari si intendono gli 11 giocatori più impiegati dall’inizio in campionato, a prescindere dal ruolo. “In base a questo confronto, la squadra che ottiene dalle seconde linee un rendimento migliore è il Napoli mentre quella che peggiora di più è sorprendentemente la ... Leggi su ilnapolista

