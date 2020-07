Il mal di testa cronico è una malattia sociale: approvata la legge in Senato (Di venerdì 10 luglio 2020) Il mal di testa cronico è una malattia sociale: approvata la legge in Senato In Italia sono circa sette milioni i cittadini che soffrono di mal di testa cronico: da oggi, questo esercito silenzioso di persone che soffrono di questo disturbo che diventa invalidante nelle attività quotidiane hanno una tutela in più, visto che la cefalea cronica è diventata malattia sociale. Il Senato, infatti, ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla malattia, presentato dalla deputata della Lega Arianna Lazzarini. La prima firmataria della legge approvata a Palazzo Madama ha espresso tutta ... Leggi su tpi

Il mal di testa cronico è una malattia sociale: approvata la legge in Senato

In Italia sono circa sette milioni i cittadini che soffrono di mal di testa cronico: da oggi, questo esercito silenzioso di persone che soffrono di questo disturbo che diventa invalidante nelle attivi ...

