Il blocco dei “Paesi frugali” è sempre più forte e l’idea di aiuti senza condizioni sempre più un miraggio

Se qualcuno nutriva ancora dubbi riguardo la determinazione del blocco dei cosiddetti "Paesi frugali", quello che oppongono i dogmi del rigorismo alla rapida solidarietà richiesta dalla situazione di crisi, l'elezione del ministro delle finanze irlandese Paschal Donohoe come presidente dell'Eurogruppo ne è invece l'ennesima conferma. Un nome scelto un po' a sorpresa, dopo tre votazioni, grazie soprattutto al sostengo unanime del fronte del Nord capitanato da Olanda e Austria, due degli Stati che più di tutti si sono recentemente battuti per correggere al ribasso il pacchetto di aiuti anti-coronavirus. L'elezione di Donohoe è un modo per riportare proprio l'Irlanda al suo posto nello scacchiere, quello dei rigoristi, dopo che quest'ultima si era recentemente schierata ...

