Elisa De Panicis Instagram, bagno in piscina senza bikini: «Serve un bagnino?» (Di venerdì 10 luglio 2020) Sarà un’estate decisamente “bollente” quella dei followers di Elisa de Panicis su Instagram. L’ex volto noto del Grande Fratello 2020 ogni giorno posta delle foto sempre più provocanti. Poche ore fa ha deciso di rilassarsi in piscina e di farsi un bagno senza bikini. Sì avete capito bene. La modella senza veli è paradisiaca. Dopo aver osservato con attenzione l’ultimo post della loro influencer preferita, i numerosi ammiratori hanno avuto dei capogiri. Impossibile resistere davanti a tanta meraviglia. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato letteralmente invaso da like e commenti. La fantasia dei followers ha creato dei veri e proprio film. Leggi anche ... Leggi su urbanpost

DanieleBerghino : @AndreaMusitanoG Tipo sta stronza: - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Dai reality al flirt con #Ronaldo, Elisa De Panicis senza vestiti sui social FOTO - fabio95126130 : RT @cmdotcom: Dai reality al flirt con #Ronaldo, Elisa De Panicis senza vestiti sui social FOTO - news24_napoli : Dai reality al flirt con Ronaldo, Elisa De Panicis senza vestiti sui… - sportli26181512 : Dai reality al flirt con Ronaldo, Elisa De Panicis senza vestiti sui social FOTO: Elisa De Panicis sempre più ammal… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Panicis Bomba Elisa De Panicis, non va mai per il sottile. Ed ecco il ‘fuori tutto’ in piscina TuttiVip Maria De Filippi corteggiata da un presentatore, Maurizio Costanzo trema

Maria De Filippi è “vittima” di un corteggiamento serrato, fatto da un uomo misterioso che fa tremare Maurizio Costanzo. Chi è il misterioso corteggiatore? Maria De Filippi sta subendo un corteggiamen ...

Maria De Filippi e il corteggiamento serrato | Maurizio Costanzo trema

Maria De Filippi è ‘vittima’ di un corteggiamento serrato e di avances che non le danno tregua, c’è infatti un uomo che le è alle calcagne e la vuole a tutti i costi. Chi è questo corteggiatore che fa ...

Maria De Filippi è “vittima” di un corteggiamento serrato, fatto da un uomo misterioso che fa tremare Maurizio Costanzo. Chi è il misterioso corteggiatore? Maria De Filippi sta subendo un corteggiamen ...Maria De Filippi è ‘vittima’ di un corteggiamento serrato e di avances che non le danno tregua, c’è infatti un uomo che le è alle calcagne e la vuole a tutti i costi. Chi è questo corteggiatore che fa ...