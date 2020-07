Dossier concessioni in Cdm martedì (Di venerdì 10 luglio 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio dei Ministri è convocato in data 13 luglio 2020 alle ore 09:00 a Palazzo Chigi con l’ordine del giorno sulle Leggi Regionali. Lo rende noto la Presidenza del Consiglio dei ministri che, secondo fonti di governo, dovrebbe riunirsi anche martedì quando sul tavolo arriverà il Dossier delle concessioni e la decisione su Autostrade per l’Italia. Leggi su quifinanza

il tanto atteso Consiglio dei ministri che dovrebbe sciogliere il nodo sulla revoca o meno delle concessioni autostradali ad Aspi, dovrebbe tenersi martedì prossimo. Lunedì, invece, il Cdm già ...

ROMA. â?” Da Autostrade passa anche il destino del Mes. Lo mormorano tra le fila parlamentari del M5s e pure del centrosinistra: se passasse la revoca della concessione ad Aspi â?” è la tesi â?” per l ...

