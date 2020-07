Cuneo, bimbo di 21 mesi annega nella piscina di casa (Di venerdì 10 luglio 2020) Tragedia a Cuneo: un bimbo di 1 anno e 9 mesi è annegato nella piscina davanti agli occhi della madre disperata. Un bimbo di appena 21 mesi di Bra, in provincia di Cuneo, è morto all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove era stato trasportato d’urgenza la sera del 7 luglio in arresto cardiaco. Il … L'articolo Cuneo, bimbo di 21 mesi annega nella piscina di casa è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

