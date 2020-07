Coronavirus, Iss: “Indice di contagio Rt nazionale rimane sotto 1. Ma in 5 regioni è superiore. Serve prudenza per evitare focolai” (Di venerdì 10 luglio 2020) Se a livello nazionale si registra “una lieve diminuzione nel numero di nuovi casi“, è analizzando i dati delle singole regioni che si possono trovare situazioni da tenere sotto controllo. Lo si legge nel report dell’Istituto superiore di Sanità che, analizzando i dati della settimana dal 29 giugno al 5 luglio, ha calcolato che l’indice di contagiosità “Rt nazionale è inferiore a 1 (soglia massima per considerare il rischio di contagio basso, ndr), sebbene lo superi nel suo intervallo di confidenza maggiore”. “Complessivamente – si legge nel report – il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da Sars-CoV-2 in Italia rimane a bassa ... Leggi su ilfattoquotidiano

SkyTG24 : Coronavirus, report Iss: età media dei positivi scesa da 61 a 50 anni - fattoquotidiano : Coronavirus, Iss: “Indice di contagio Rt nazionale rimane sotto 1. Ma in 5 regioni è superiore. Serve prudenza per… - zazoomblog : Coronavirus il monitoraggio di Ministero e Iss: “Bassa criticità ma ancora presenza di focolai rilevanti” -… - Notiziedi_it : Coronavirus, ??in Italia 12 morti e 276 nuovi casi: solo quattro regioni a zero contagi. Iss: mantenere prudenza - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Coronavirus, monitoraggio settimanale Iss: bassa criticità, ma focolai -