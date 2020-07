Berisha saluta la Lazio: "Troppi infortuni, ma grazie a tutti per il supporto" (Di venerdì 10 luglio 2020) ROMA - Non è riuscito a lasciare il segno alla Lazio , Valon Berisha . Il kosovaro, dopo il rientro dal prestito al Fortuna Düsseldorf, si è trovato subito una nuova sistemazione. E questa volta ... Leggi su corrieredellosport

ROMA - Un addio indolore per la Lazio, che saluta Valon Berisha. L'esterno kosovaro, prelevato dal Salisburgo nell'estate 2018, lascia i biancocelesti a titolo definitivo per accasarsi in Francia, al ...

La Lazio saluta ufficialmente Valon Berisha dopo due anni tra alti e bassi. Il centrocampista kosovaro lascia i biancocelesti a titolo definitivo: è un nuovo giocatore dello Stade de Reims. Secondo qu ...

