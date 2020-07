Apple, rilasciata la versione beta del sistema operativo IOs 14 (Di venerdì 10 luglio 2020) Apple ha rilasciato ufficialmente la versione beta pubblica del nuovo sistema operativo IOs 14. Ecco come scaricarlo e come funziona Gli utenti Apple potranno, da oggi, testare la versione IOs 14 beta. L’azienda infatti, ha reso pubblico il nuovo sistema operativo per chi si era registrato come sviluppatore. La versione resa accessibile oggi, non è quella definitiva e quindi potrebbero esserci dei bug o dei malfunzionamenti e numerose app esterne potrebbero dare dei problemi e potrebbero non avviarsi. Proprio perchè è un test di funzionamento, prima di istallare il nuovo sistema Apple sarebbe bene dare un backup del telefono così da non ... Leggi su zon

