Almanacco del 10-07-2020 ore 07:30 (Di venerdì 10 luglio 2020) Almanacco del giorno siamo arrivati a venerdì 10 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda i santi Rufina e seconda Martiri il nome rutina variante fine della Pino Ruffino significa Rossa Chiara di capelli mentre seconda viene dal latino secondo Skin origine veniva attribuito al secondogenito della famiglia pensando alla rossa e ne abbiamo Vabbè lasciamo stare stiamo pensando a uno sono nati oggi Giorgio de Chirico Lino Banfi e Martina Colombari il nostro viaggio nel tempo ci porta a fare anche gli auguri ai nostri nativi oggi è mica ce ne dimentichiamo Eh quindi ce ne sono tantissimi come al solito per poter fare gli auguri se RogersOvviamente il nostro augurio è vero E allora tantissimi auguri nei particolari da Antonello Mauro Davide Valentina auguri di una meravigliosa giornata a ciascuno di voi sempre i Come si dice ... Leggi su romadailynews

StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: santi del 10/07 - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: 10 Luglio 1789 ? Alexander Mackenzie raggiunge il delta del fiume Mackenzie - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: 10 Luglio 2011 ? Viene pubblicato l'ultimo numero del giornale News of the World - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Almanacco del 10-07-2020 ore 07:30' su @Spreaker #almanacco - bassairpinia : ALMANACCO DEL GIORNO. Venerdì 10 luglio 2020 - -

Ultime Notizie dalla rete : Almanacco del L’almanacco del 9 luglio 2020 Info Cilento L’almanacco del Giunco: il 10 luglio il disastro diossina di Seveso e nasce l’App Store di Apple

GROSSETO – Venerdì 10 luglio, san Pietro Vincioli abate, il sole sorge alle 5.44 e tramonta alle 20.55. Accadeva oggi: 48 a.C. – Battaglia di Dyrrhachium (48 a.C.), Giulio Cesare evita a malapena una ...

L’almanacco del Giunco: il 9 luglio l’Italia vince i Mondiali. E non solo

GROSSETO – Giovedì 9 luglio, santa Veronica Giuliani francescana, il sole sorge alle 5.44 e tramonta alle 20.56. Accadeva oggi: 455 – Il comandante militare romano Avito viene proclamato imperatore de ...

GROSSETO – Venerdì 10 luglio, san Pietro Vincioli abate, il sole sorge alle 5.44 e tramonta alle 20.55. Accadeva oggi: 48 a.C. – Battaglia di Dyrrhachium (48 a.C.), Giulio Cesare evita a malapena una ...GROSSETO – Giovedì 9 luglio, santa Veronica Giuliani francescana, il sole sorge alle 5.44 e tramonta alle 20.56. Accadeva oggi: 455 – Il comandante militare romano Avito viene proclamato imperatore de ...