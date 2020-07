“A Ciao Darwin affogano una straniera nera mentre gli italiani applaudono!” – esplode la polemica e l’autore risponde (Di venerdì 10 luglio 2020) Non è la prima volta che Ciao Darwin viene notato (e commentato sui social) da qualche turista straniero. Un paio d’anni fa venne visto per puro caso da un giornalista di Buzz, mentre in questi giorni da un altro utente che ha letteralmente frainteso la sfida dei cilindroni. “Ho acceso la tv italiana ed ho trovato il canale Mediaset di Berlusconi (Canale 5) che trasmetteva uno show chiamato Ciao Darwin nel quale gli italiani applaudono mentre una straniera nera viene affogata in una vasca d’acqua per aver risposto male a delle domande – il tutto osservato da due uomini con un completo e una donna in silenzio in bikini”. So I turn on Italian television to find Berlusconi’s Mediaset 5 playing a ... Leggi su bitchyf

Un'altra follia : gli "antirazzisti" processano "Ciao Darwin" e mettono sotto accusa Paolo Bonolis La follia dell'«antirazzismo militante» non ha limiti. Si cercano nemici ovunque, nelle statue, nei film e nei programmi televisivi. L'ultimo, in ordine di tempo, ad essere preso di mira è "Ciao Darwin".

Ciao Darwin razzista? Accusa pesante - risponde Marco Salvati Ciao Darwin Accusa to di razzismo. Una nuova critica, questa, mossa dall'economista americano David Adler, che è rimasto sconcertato dall'immagine di una donna "straniera" all'interno di un cilindro riempito

Ciao Darwin - tweet dall'America : "Programma razzista". Cosa è successo Che Ciao Darwin sia una trasmissione dissacrante e ironica è risaputo, ed è anche uno degli obiettivi degli autori dello show. Ma negli Stati Uniti è arrivata una visione distorta del programma condotto da Paolo Bonolis.

