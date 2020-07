William e Harry retroscena choc ora la Royal family trema davvero (Di giovedì 9 luglio 2020) William e Harry, i giovani reali non si vedono e non si sentono più William e Harry: dispiace sapere che tra i due è successo qualcosa di veramente importante, che li ha separati a quanto pare definitivamente. I due giovani della casa reale sono ormai tanto lontani non soltanto chilometricamente parlando, ma anche a livello sentimentale. Non si vedono e non si sentono ormai dai tempi in cui il giovane Harry dopo il matrimonio con la sua Meghan ha scelto di uscire dalla famiglia reale rinunciando a titolo ecc. Prima del matrimonio, sappiamo per certo che lui ed il fratello erano legatissimi, tanto che William lo proteggeva senza soffocarlo, senza essere pesante. Ecco perchè oggi chiunque sta cercando di farli ricongiungere. Il rapporto di fratellanza che c’era ... Leggi su kontrokultura

infoitcultura : William e Harry mai così lontani, ora passano alle vie legali per l'eredità di Diana - infoitcultura : Frattura Royal: ora William e Harry si spartiscono l'eredità di Diana - infoitcultura : Un'altra rottura tra William ed Harry: i fratelli si spartiscono per vie legali i proventi del Memorial Fund di Dia… - infoitcultura : William e Harry sempre più lontani, alle vie legali per l'eredità di Diana - infoitcultura : Harry e William dividono il fondo in memoria di Lady Diana: progetti separati -