Ufficiale la truffa con SMS Euronics: l’azienda nega il concorso a premi di luglio 2020 (Di giovedì 9 luglio 2020) In queste giorni è ritornata in auge la truffa degli SMS Euronics, si tratta di messaggi ingannevoli che arrivano sui dispositivi dei malcapitati dicendo loro di aver vinto un premio regalato proprio da Euronics. Bisogna fare attenzione perché i meno esperti potrebbero cadere facilmente nel tranello e ritrovarsi con la carta di credito praticamente prosciugata. La truffa degli sms Euronics sta già circolando da un po’ e giungono nuove testimonianze da utenti che purtroppo si sono ritrovati a fare i conti con questa brutta vicenda. Il problema principale è che all’interno di tale sms risulta esserci effettivamente il nome reale di chi lo riceve, ciò può indurlo a pensare che sia tutto vero, ma purtroppo non è così. Non ... Leggi su bufale

Noovyis : (Ufficiale la truffa con SMS Euronics: l’azienda nega il concorso a premi di luglio 2020) - - cinnamon1962 : RT @Anmar77: ALITALIA è una società che truffa i consumatori. è ufficiale. @alitalia #alitalia #truffa - PrimaStampa_eu : Attenti alla truffa assicurativa ai danni del portale - ibdiit : Recensione di Dosh: l’App Dosh è legittima o una truffa? (Screenshot inclusi) L' App Dosh ha ricevuto molti ronzii… - Anmar77 : ALITALIA è una società che truffa i consumatori. è ufficiale. @alitalia #alitalia #truffa -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale truffa Ufficiale la truffa con SMS Euronics: l’azienda nega il concorso a premi di luglio 2020 Bufale.net SMS Euronics, il falso concorso a premi: come difendersi

SMS truffa Euronics, che cosa succede Come si può notare dai ... leggendo i commenti presenti sulla pagina ufficiale di Euronics.

Nuova ondata di SMS Euronics con concorso, premio e truffa: quanto perderete

Insomma, nel momento in cui fornite i dati della vostra credito per una spesa minima, si passa ufficialmente dall’SMS Euronics alla truffa, con il credito prosciugato. O quantomeno una somma come ...

SMS truffa Euronics, che cosa succede Come si può notare dai ... leggendo i commenti presenti sulla pagina ufficiale di Euronics.Insomma, nel momento in cui fornite i dati della vostra credito per una spesa minima, si passa ufficialmente dall’SMS Euronics alla truffa, con il credito prosciugato. O quantomeno una somma come ...