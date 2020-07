Tg Pediatria, edizione del 9 luglio 2020 (Di giovedì 9 luglio 2020) Un genitore su tre ha rinviato le vaccinazioni dei propri figli durante l’emergenza sanitaria da Covid-19. È quanto emerge da un sondaggio condotto dalla Sip in collaborazione con Pazienti.it tra il 28 aprile e l’8 giugno su 1.500 intervistati. Entra nel merito Alberto Villani, presidente Sip, intervistato su Radio Capital.SIP LOMBARDIA: RESTI OBBLIGO MASCHERINE ALL’APERTO Leggi su dire

Il suo bambino avrà la prima vaccinazione il 16 luglio, ma l’accesso sarà consentito a un solo genitore, così come tutte le visite dal pediatra Partorire in piena pandemia è un misto di emozioni: le ...All’Ospedale di Alessandria nei primi sei mesi del 2020 sono stati registrati 600 parti in linea con quelli dello scorso anno In piena emergenza la vita è andata avanti. In provincia le nascite non so ...