Terni, confessa lo spacciatore: i due ragazzi morti a causa di una «boccetta di metadone a 15 euro» (Di giovedì 9 luglio 2020) Nel corso delle indagini per capire le cause della morte avvenuta durante il sonno dei due ragazzini di Terni – rispettivamente di 15 e 16 anni – è arrivata la confessione dello spacciatore Aldo Maria Romboli, 41 anni. L’uomo è attualmente sottoposto a fermo con l’accusa di morte come conseguenza di altro delitto. Dalle sue parole emergono nuovi importanti dettagli a partire dalla sostanza: «Gli ho venduto una boccetta di metadone a 15 euro», ha confessato, confermando anche che non si è trattato della prima volta. LEGGI ANCHE >>> Salerno, sequestrate 14 tonnellate di “droga dell’Isis”, che finanzia il terrorismo, per il valore di un miliardo L'articolo ... Leggi su giornalettismo

repubblica : Morti per uno sballo da 15 euro. Confessa il pusher dei ragazzini morti nel sonno a Terni [di ANTIOCO FOIS] [aggior… - Gazzettino : Ragazzi morti a #terni, il fermato confessa: «Ho dato metadone per 15 euro» - infoitinterno : Terni. Ragazzi morti nel sonno, confessa lo spacciatore : «Ho ceduto loro del metadone» - BlitzQuotidiano : Terni, il 41enne fermato confessa al gip: “Ho venduto metadone a Gianluca e Flavio per 15 euro”… - infoitinterno : Terni, ragazzi morti per droga. Il pusher confessa e si dispera -