Temptation Island 2020 oggi 9 luglio in tv: canale, orario e diretta streaming (Di giovedì 9 luglio 2020) Torna l’appuntamento con “Temptation Island“, il reality che mette alla prova gelosia e fedeltà delle coppie partecipanti. La seconda puntata dell’ottava stagione è visibile oggi in tv: ecco canale, orario e diretta streaming per non perdersi nulla. Il noto reality Mediaset torna con un’altra imperdibile puntata che seguirà le vicende di sette coppie, due vip e due nip. Si scoprirà così se veramente Annamaria lascerà il programma o se continuerà ad osservare il fidanzato Antonio per capire fin dove si spingerà. Inoltre, nel villaggio dei fidanzati Andrea riceverà un video sulla fidanzata Anna. Cosa succederà? Per scoprirlo seguite la seconda puntata di ... Leggi su sportface

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - zazoomblog : Antonella Elia prende a schiaffi Pietro durante il falò a Temptation Island - #Antonella #prende #schiaffi #Pietro - zazoomblog : L’estate italiana vista in tv tra amarcord ed il “caso” Temptation Island: essere più “leggeri” non è un crimine -… - Hopingforthebe3 : RT @amaricord: Repliche di Don Matteo ? Reazione a catena ? Techetechetè ? Temptation Island ? Benvenuta estate - DonnaGlamour : Temptation Island: Sofia accetterà il falò di confronto? Le anticipazioni -