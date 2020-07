Sempre meglio il Huawei P Smart 2019: EMUI 10.0.0.197 con patch di giugno (Di giovedì 9 luglio 2020) L'ultimo aggiornamento ricevuto dal Huawei P Smart 2019 risale allo scorso maggio, quando il device accolse il pacchetto che portava il firmware alla versione EMUI 10.0.0.187, che decretò l'arrivo di due importanti novità (Huawei Assistant, ovvero l'assistente digitale proprietario, e Smart Charge, un'opzione che tiene conto della routine di ricarica del telefono per garantire le massime prestazioni). Adesso, come riportato da 'Huawei Central', arriva il turno della release EMUI 10.0.0.197, che include le patch di sicurezza di giugno 2020, ed ha un peso di 117MB. Il changelog rivela della risoluzione di 2 exploit critici e di 12 ad elevato rischio. L'aggiornamento ha cominciato la propria diffusione ... Leggi su optimagazine

borghi_claudio : Come sempre solo @LaVeritaWeb racconta cose vere e credo interessanti però sgradite al governo, come l'impresa dell… - CarloCalenda : Quale Yoda? Dire che ci vuole un governo di larghissime intense che tagli fuori i populisti e i Sovranisti? Ma è qu… - bvs4npjm : sono sempre meglio dei tuoi ora vedi di levarti dal cazzo principessa sul pisello - Pirots98 : @dibrizio @rjollat A Napoli paradossalmente aveva interpreti talvolta mediocri con cui riusciva a costruire meglio,… - Lee_ecurb : @alevarone Mi sa che negli ospedali possono fare qualcosa per i kili ma non pensare ti resterebbero sempre gli stes… -

Ultime Notizie dalla rete : Sempre meglio Mertens:" Sempre meglio,sempre meglio" Per Sempre Napoli Montegiorgio: dopo 3 mesi e 11 giorni il prof. Sebastiani torna a casa e racconta la sua odissea COVID 19

Finalmente, dopo 3 mesi e 11 giorni di ricovero in ospedale e 25 kg di meno, è tornato a casa uno dei primi malati covid di Montegiorgio: Giuseppe Sebastiani, 66enne, insegnante di matematica e fisica ...

Il coronavirus, una “patologia” e la sua evoluzione. Tutti, o quasi, hanno sbagliato!

Inserito il 23 giugno 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: L’autore esamina i diversi aspetti della pandemia da Covid-19 mettendo, in evidenza contraddizioni e/o errate informazione date nel t ...

