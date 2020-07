Salvini: “Su Autostrade 2 anni che M5s non decide”, Cancelleri: “Salvini mente, non si presentava ai tavoli” (Di giovedì 9 luglio 2020) ROMA – “Sono i 5 stelle che da due anni non decidono cosa fare. È una scelta legale non politica. Io mi occupavo di mafia di droga e di immigrazione, il ministro dei trasporti era Toninelli e quello del consiglio era Conte. Se c’è un contratto questi non si annullano per simpatia, se ci sono mancanze si revoca altrimenti no. L’importante è che il governo faccia qualcosa, su tutti i temi più importanti”. Così il senatore Matteo Salvini, leader della Lega, poco fa su Rai Radio1 a Radio anch’io condotto da Giorgio Zanchini.LA REPLICA DI CANCELLERI Leggi su dire

