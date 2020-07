Quando negli Usa si potevano spedire bambini per posta (Di giovedì 9 luglio 2020) negli Stati Uniti si potevano spedire bambini per posta Sembra incredibile, ma per un breve periodo, negli Stati Uniti è stato possibile spedire bambini per posta. Nel 1913 il Servizio postale Usa introdusse i pacchi postali, prima di allora vi erano limitazioni sul peso degli oggetti spediti (1.8 kg), ma a seguito dell’introduzione dei pacchi questo limite si estese fino a 23 kg. Non esistendo un vero e proprio divieto di “spedizione bambini”, alcune famiglie iniziarono a spedire bambini in giro per gli Usa. Un caso è raccontato dagli storici del National postal Museum: una coppia dell’Ohio ... Leggi su tpi

