Positivo al coronavirus rompe la quarantena e si mette in viaggio: fermato a Termini (Di giovedì 9 luglio 2020) ROMA – E’ stato denunciato per “violazione della quarantena” dai poliziotti della Polfer: un uomo di 53 anni, originario del Bangladesh, nonostante fosse in isolamento fiduciario perché positivo al coronavirus, è comunque salito su un treno per andare a Rimini. Dopo aver viaggiato per alcuni giorni per l’Emilia Romagna, ha fatto rientro a Roma dove è stato fermato. Leggi su dire

