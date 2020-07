Porto di Napoli, protesta dei lavoratori Conateco (Di giovedì 9 luglio 2020) Alcune decine di lavoratori portuali aderenti al “Si Cobas” stanno bloccando l’ accesso al Porto di Napoli, all’ altezza del varco Pisacane davanti all’ ingresso del Terminal Container Conateco. La protesta e’ stata indetta contro il licenziamento di alcuni alcuni lavoratori avvenuto nei giorni scorsi. L'articolo Porto di Napoli, protesta dei lavoratori Conateco proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

fanpage : A #Salerno il sequestro più grande al mondo di amfetamine: blitz della Guardia di Finanza #1luglio - ildenaro_it : #Porto di #Napoli, #protesta dei #lavoratori #Conateco - mattinodinapoli : Lavoratori licenziati: è protesta, bloccato l'accesso nel porto di Napoli - ruotologiacomo : @Mikyerry Ma allora a Barcellona che andiamo a fare l'8 agosto,trovami un tifoso del Napoli che non spera di batter… - lightmoon972 : RT @rep_napoli: De Luca: 'Tamponi su chi entra in Campania dall'area extra Schengen e mascherine sui bus' [di DARIO DEL PORTO] [aggiornamen… -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Napoli

Il Mattino

(di Arturo Minervini) - Zero tempo da perdere. Il viaggio in profondità di Rino Gattuso, fino al nucleo pulsante di questo Napoli, non prevede soste in Autogrill, nemmeno per un Camogli. Rino è un mar ...Un progetto che ho già proposto, spero che vada in porto. E poi mi frulla l’idea ... raccontare le città attraverso la musica. E qui Napoli avrebbe un ruolo fondamentale».