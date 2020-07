Pagelle Verona-Inter 2-2: voti e tabellino Serie A 2019/2020 (Di giovedì 9 luglio 2020) Le Pagelle e il tabellino di Verona-Inter, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2019-20. Termina 2-2 all’ultimo respiro il match del Bentegodi di Verona. Apre le marcature Lazovic dopo appena due minuti e il Verona preme sull’acceleratore nei primi 45 minuti sfiorando un paio di volte il raddoppio. Ma le occasioni cestinate nel primo tempo non vengono perdonate dai nerazzurri che rientrano nella ripresa con un ritmo diverso e in pochi minuti ribaltano la situazione: prima Lukaku prende il palo e Candreva a botta sicura fa 1-1, poi è lo stesso Candreva a propiziare l’1-2 con un cross in mezzo deviato in maniera sfortunata da Dimarco, autogol per lui. Nel finale di gara, però, a sorpresa ... Leggi su sportface

sportface2016 : #VeronaInter 2-2 | Tabellino e pagelle #SerieATIM - passione_inter : LIVE - Le pagelle di Hellas Verona-Inter: Conte lancia Sanchez - - zazoomblog : Pagelle e Highlights 31^ giornata Serie A: SPAL-Udinese (LIVE ore 19:30) e Verona-Inter (LIVE ore 21:45) -… - zazoomblog : Fiorentina: Dragowski regala lo 0-0 col Cagliari. Duncan il migliore: ma salterà il Verona. Pagelle - #Fiorentina:… - FirenzePost : Fiorentina: Dragowski regala lo 0-0 col Cagliari. Duncan il migliore: ma salterà il Verona. Pagelle -