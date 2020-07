Oms crea comitato indipendente per risposta a pandemia Covid (Di giovedì 9 luglio 2020) (Teleborsa) – L’Organizzazione mondiale della Sanità ha creato un comitato indipendente per valutare la risposta alla pandemia Covid-19. Lo ha annunciato il direttore generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel briefing settimanale con gli Stati membri, specificando che il primo rapporto del comitato, presieduto dall’ex premier neozelandese Helen Clark e dall’ex presidente della Liberia Ellen Johnson Sirleaf, sarà presentato in un’assemblea generale a novembre. “Tutti noi dobbiamo guardarci allo specchio: l’Oms, gli Stati membri, tutti coloro che sono stati coinvolti nella risposta”, ha spiegato il direttore dell’Agenzia Onu. “Stiamo combattendo la battaglia della nostra vita e ... Leggi su quifinanza

stefani81326863 : Invece di invocare il #TSO, bisognerebbe sollecitare il governo a togliere la regola del doppio tampone negativo e… - IvanRamondo : @mau_rig @VittorioSgarbi è una protesta contro il sistema che crea o meglio esaspera un'emergenza per scopi di lucr… -

Ultime Notizie dalla rete : Oms crea Oms crea comitato indipendente per risposta a pandemia Covid Teleborsa Oms, la pandemia si vince solo se restiamo uniti

Non possiamo sconfiggere questa pandemia in un mondo diviso", ha ribadito il direttore generale. L'Oms ha inoltre creato un comitato indipendente per valutare la risposta alla pandemia di coronavirus.

Oms crea comitato indipendente per risposta a pandemia Covid

(Teleborsa) - L'Organizzazione mondiale della Sanità ha creato un comitato indipendente per valutare la ... "Tutti noi dobbiamo guardarci allo specchio: l'Oms, gli Stati membri, tutti coloro che sono ...

Non possiamo sconfiggere questa pandemia in un mondo diviso", ha ribadito il direttore generale. L'Oms ha inoltre creato un comitato indipendente per valutare la risposta alla pandemia di coronavirus.(Teleborsa) - L'Organizzazione mondiale della Sanità ha creato un comitato indipendente per valutare la ... "Tutti noi dobbiamo guardarci allo specchio: l'Oms, gli Stati membri, tutti coloro che sono ...