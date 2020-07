Omicidio stradale, accolto il patteggiamento per Michele Bravi (Di giovedì 9 luglio 2020) Giovedì 9 luglio si è tenuta l’udienza che ha deciso di accogliere la richiesta di patteggiamento di Michele Bravi a un anno e mezzo con sospensione della pena per l’incidente del 22 novembre del 2018 nel quale è morta una 58enne che era in sella ad una moto. Una tragedia per cui il cantante è stato accusato di Omicidio stradale. Amici Speciali, Michele Bravi a Maria De Filippi: ‘Mi hai chiesto di cantare, quando tutti mi chiedevano come stavo’ Il ritorno sulle scene ad Amici Speciali Nel mese di gennaio il legale dell’artista aveva fatto sapere: “Michele Bravi sta vivendo male questa vicenda, lasciatemi dire che anche lui purtroppo è una vittima, a chiunque ... Leggi su tvzap.kataweb

repubblica : MIlano, il vincitore di X Factor MIchele Bravi patteggia un anno e sei mesi per omicidio stradale - Corriere : Accusato di omicidio stradale, Michele Bravi patteggia una condanna a un anno e sei m... - donatda : #Repost - FEMsrl : Milano, il vincitore di X Factor Michele Bravi patteggia un anno e sei mesi per omicidio stradale - InserisciN : RT @repubblica: MIlano, il vincitore di X Factor MIchele Bravi patteggia un anno e sei mesi per omicidio stradale -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio stradale Accusato di omicidio stradale, chiesta condanna di 25enne AgrigentoOGGi.it Michele Bravi patteggia: un anno e mezzo di carcere per l'incidente in cui morì una 58enne

Il cantante Michele Bravi, accusato di omicidio stradale per l'incidente del 22 novembre 2018 nel quale morì una donna di 58 anni in sella ad una moto, ha patteggiato un anno e 6 mesi di carcere: il ...

Morto 8 mesi dopo un incidente a Palermo, cori e applausi ad Altarello per Angelo Mignosi

In questi mesi le indagini per l’incidente di via Pitrè sono andate avanti e il trentenne era stato iscritto nel registro degli indagati, con l’accusa di omicidio stradale, ma gli uomini dell ...

Il cantante Michele Bravi, accusato di omicidio stradale per l'incidente del 22 novembre 2018 nel quale morì una donna di 58 anni in sella ad una moto, ha patteggiato un anno e 6 mesi di carcere: il ...In questi mesi le indagini per l’incidente di via Pitrè sono andate avanti e il trentenne era stato iscritto nel registro degli indagati, con l’accusa di omicidio stradale, ma gli uomini dell ...