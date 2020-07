Olio di cocco nel caffè: un trucco che vi cambierà la vita! (Di giovedì 9 luglio 2020) L’Olio di cocco nel caffè è un piccolo trucco gustoso, che vi permetterà di avere una bevanda sana e benefica, di cui non potrete più fare a meno! Parliamo di un Olio vegetale che si può acquistare in versione cruda, che si scioglierà in un lampo a contatto con le dita o con le alte temperature. Ma in commercio è anche reperibile in forma liquida. Si ottiene dalla noce di cocco ed è ricco di proprietà benefiche per il corpo, la pelle e i capelli! Non solo, è un vero toccasana a 360° per tutto l’organismo! Avevate mai pensato di unirlo alla vostra tazzina di caffé? Una bevanda davvero salutare!Curiose? Iniziamo! Olio di cocco nel caffè: benefici e consigli! Due ... Leggi su pianetadonne.blog

Un volume di denaro aumentato dopo lo stop all’olio di palma: molte multinazionali lo hanno sostituito con l’olio di cocco. L’allarme è scattato al livello globale dopo un video lanciato dalla Peta ...

