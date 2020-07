Olanda, stanze di tortura nascoste in container trasformati in celle: sei arresti. Il video della scoperta (Di giovedì 9 luglio 2020) Le autorità olandesi hanno scoperto delle presunte stanze di tortura nascoste all’interno di container trasformati in celle, situati al confine tra Olanda e Belgio, al servizio di una rete criminale internazionale dedita a rapimenti, riciclaggio e vari traffici illeciti. Sei persone sono state sottoposte a custodia, nell’ambito di una inchiesta condotta da tempo dalla polizia britannica e dall’Europol e che ha già portato a centinaia di arresti. Lo riferisce la Cnn. Come si vede nel video della polizia locale, i container erano rivestiti con materiale fonoassorbente, muniti di telecamere e in ogni stanza erano presenti vari strumenti di tortura, tra cui ... Leggi su ilfattoquotidiano

HuffPostItalia : Scoperte 'stanze di tortura' tra Olanda e Belgio - ilfattovideo : Olanda, stanze di tortura nascoste in container trasformati in celle: sei arresti. Il video della scoperta - Noovyis : (Olanda, stanze di tortura nascoste in container trasformati in celle: sei arresti. Il video della scoperta) - - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Olanda, scoperte 'stanze di tortura' nascoste in container #olanda - CCKKI : RT @LucaMainoldi: Ma che roba è? -

Ultime Notizie dalla rete : Olanda stanze Olanda, stanze di tortura nascoste in container trasformati in celle: sei arresti. Il video della scoperta Il Fatto Quotidiano ‘Symphony’ tra Positano e Palinuro, il mega yacht da 150 milioni di euro del patron di Louis Vuitton

Ha fatto strabiliare gli occhi di residenti, passanti e turisti “Symphony“, lo yacht di Bernard Arnault, attuale proprietario di Louis Vuitton ed altre aziende di alta moda, che ha fatto tappa prima a ...

Rassegna Stampa di giovedì 9 luglio di VicenzaPiù

ESTERI– Oggi, giovedì 9 luglio, le pagine di politica europea aprono con la prima trasferta all’estero dopo la pandemia della Cancelliera tedesca Angela Merkel per presentare il programma del suo seme ...

Ha fatto strabiliare gli occhi di residenti, passanti e turisti “Symphony“, lo yacht di Bernard Arnault, attuale proprietario di Louis Vuitton ed altre aziende di alta moda, che ha fatto tappa prima a ...ESTERI– Oggi, giovedì 9 luglio, le pagine di politica europea aprono con la prima trasferta all’estero dopo la pandemia della Cancelliera tedesca Angela Merkel per presentare il programma del suo seme ...