Lino Banfi, chi è la moglie Lucia: età, malattia e vita privata (Di giovedì 9 luglio 2020) Compie oggi 84 anni Lino Banfi, la maggior parte passati davanti alle telecamere per cercare di strappare un sorriso si suoi fa. 84 anni di risate, film, cinema e Tv. Un cammino partito da lontano, quando da attore disoccupato all’inizio della carriera si è trovato in una grave crisi economica. Il suo talento gli ha poi spalancato le porte del successo fino a diventare uno dei più amati di sempre. 84 anni di Lino Banfi oggi, 68 dei quali passati al fianco della moglie Lucia, presenza costante e amorevole della sua vita. Cinquantotto anni di matrimonio e dieci di fidanzamento, una vita intera con la stessa donna. L’amore tra Lino Banfi e Lucia è iniziato tanto tempo fa, ... Leggi su italiasera

VanityFairIt : Lino e sua moglie sono la testimonianza di quegli amori rari che sanno essere «per sempre». E che nemmeno la malatt… - Dgcamargo75 : Auguri Lino Banfi! em Gravina in Puglia - Jonas62712964 : RT @Unomattina: E sono 84 le candeline che oggi spegnerà Lino Banfi collegato con #UnomattinaEstate che ha voluto fargli gli auguri in dire… - italiaserait : Lino Banfi, chi è la moglie Lucia: età, malattia e vita privata - Unomattina : E sono 84 le candeline che oggi spegnerà Lino Banfi collegato con #UnomattinaEstate che ha voluto fargli gli auguri… -

Ultime Notizie dalla rete : Lino Banfi

Vanity Fair Italia

L’attore pugliese Lino Banfi ha figli e nipoti a cui darebbe persino l’anima. Di recente ha confidato di avere anche un nipotino “acquisito”. In questo 2020 Lino Banfi ha voluto dare il proprio contri ...Era il 1985 quando Lino Banfi si esibiva nella particolare veste di cantante nel corso di "Buon compleanno Canale 5". Banfi per l'occasione aveva deciso di interpretare una serenata napoletana per ...