Johnny Depp e Amber Heard | la guerra continua con accuse assurde

E' terribile ciò che leggiamo ovunque di Johnny Depp e Amber Heard, le accuse reciproche, la fine di un matrimonio che trascina dietro il peggio. Non è semplice capire chi mente, chi dei due ha più rabbia dentro e mentre lei mostra le foto di Depp e dei suoi vizi lui con forza ripete che non è mai stato violento. Finirà mai questa guerra e quando finirà chi avrà vinto? Quel "tavolo del vizio" del divo di Hollywood è solo l'inizio, le accuse più orribili sono di violenza ma il pirata dei Caraibi risponde dichiarando quando ha deciso a divorziare dalla sua adorata Amber: "Quando ha defecato nel nostro letto".

Terzo giorno del processo di Johnny Depp contro il Sun, che lo definì “picchiatore di mogli” in riferimento alle liti furiose tra lui e la ex moglie Amber Heard in Australia e su un’isola privata dell ...Al processo in corso tra Johnny Depp e il Sun sono state mostrate alcune immagini che dimostrerebbero il consumo di droghe da parte dell'attore nel periodo in cui l'ex moglie lo accusa di violenze. Se ...