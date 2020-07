Javicia Leslie è la nuova Batwoman, la prima di colore: Ruby Rose promuove la scelta dei produttori (Di giovedì 9 luglio 2020) Javicia Leslie è la nuova Batwoman, la prima di colore. La scelta è stata subito apprezzata da parte del pubblico e dalla stessa Ruby Rose, rea di aver lasciato il suo posto da protagonista nella serie rovinando i piani di tutti, ma le critiche non sono mancate. Perché stravolgere ancora i personaggi "storici" per il politicamente corretto? Ancora una volta dietro la decisione che stravolge e coinvolge c'è la possibilità di poter giocare con quello che sarà il suo personaggio alla luce del fatto tutto sarà diverso e che non si tratterà di una vera e propria sostituzione. The CW ha ufficialmente trovato la sua nuova Batwoman che avrà il ... Leggi su optimagazine

LordKobe : RT @TVandComics: #Batwoman: Javicia Leslie sarà la nuova Batwoman! - TVandComics : #Batwoman: Javicia Leslie sarà la nuova Batwoman! - zazoomblog : Batwoman: Javicia Leslie sarà la nuova protagonista della serie - #Batwoman: #Javicia #Leslie #nuova - tveffe : Ed ecco a voi Javicia Leslie, la nuova #Batwoman. -

Ultime Notizie dalla rete : Javicia Leslie Batwoman: Javicia Leslie sarà la nuova protagonista della serie Movieplayer.it Javicia Leslie sarà la protagonista della seconda stagione di Batwoman

The CW ha trovato la sua nuova Batwoman! L’attrice Javicia Leslie è stata assunta per il ruolo da protagonista nella seconda stagione. Dopo l’addio a sorpresa di Ruby Rose, l’emittente The CW si è dat ...

Batwoman: Javicia Leslie sarà la nuova protagonista della serie

I produttori di Batwoman hanno annunciato che Javicia Leslie sarà la nuova protagonista dopo l'addio di Ruby Rose alla serie. Batwoman ha trovato la sua nuova protagonista: l'attrice Javicia Leslie ra ...

The CW ha trovato la sua nuova Batwoman! L’attrice Javicia Leslie è stata assunta per il ruolo da protagonista nella seconda stagione. Dopo l’addio a sorpresa di Ruby Rose, l’emittente The CW si è dat ...I produttori di Batwoman hanno annunciato che Javicia Leslie sarà la nuova protagonista dopo l'addio di Ruby Rose alla serie. Batwoman ha trovato la sua nuova protagonista: l'attrice Javicia Leslie ra ...