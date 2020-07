Highlights e gol Juventus U23-Padova 2-0, playoff Serie C 2019/2020 (VIDEO) (Di venerdì 10 luglio 2020) Gli Highlights e i gol di Juventus U23-Padova 2-0, match valido per il primo turno nazionale dei playoff della Serie C 2019/2020. Al “Moccagatta” di Alessandria i bianconeri soffrono nel primo tempo e sembrano andare nei guai con l’espulsione di Fagioli ad inizio ripresa, ma i gol di Zanimacchia e Frabotta risolvono tutto e consentono ai ragazzi di Fabio Pecchia di volare ai quarti di finale. LA CRONACA DEL MATCH Leggi su sportface

sportli26181512 : Aston Villa-Man United 0-3: Nel match della trentaquattresima giornata della Premier League, netto successo del Man… - sportli26181512 : Bournemouth-Tottenham 0-0: Pareggio per il Bournemouth contro il Tottenham. Il match valevole per la trentaquattres… - sportli26181512 : Everton-Southampton 1-1: Un gol segnato da Richarlison ha permesso all'Everton di riacciuffare il Southampton. Nel… - StadioSport : Video Gol Highlights Roma Parma 2-1 e Sintesi 08-07-2020: Video Gol e Sintesi di Roma-Parma 2-1: i giallorossi torn… - infoitsport : Fiorentina-Cagliari 0-0. Gol e Highlights -