Gigi D’Alessio nonno bis, anche Giorgio Mastrota sta per avere un altro nipotino (Foto) (Di giovedì 9 luglio 2020) E’ l’anno dei nonni vip, Gigi D’Alessio sta per diventare nonno per la seconda volta e un altro nonno bis è Giorgio Mastrota (Foto). Due personaggi famosi legatissimi ai loro figli ma anche due nonni giovani. A rendere nonno per la seconda volta Gigi D’Alessio è ancora il primogenito Claudio. Dopo la piccola Noemi arriva un altro bebè in famiglia, così Andrea, figlio di Gigi e Anna Tatangelo, non sarà il più piccolo in casa. Claudio D’Alessio è follemente innamorato della sua nuova compagna; Giusy Lo Conte sembra averlo anche allontanato dai riflettori. Non si aspettava forse di diventare ... Leggi su ultimenotizieflash

