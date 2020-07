Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, nuovo round. Lui: “È finita su rete minore” (Di giovedì 9 luglio 2020) Continua la querelle a distanza tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe: dopo la replica di lei in diretta tv su Tv8, il conduttore Rai non è rimasto in silenzio e ha continuato ad attaccarla. Nei giorni precedenti, dopo il siparietto tra Adriana Volpe e Alessio Viola sulla prima lite pubblica tra la conduttrice e Magalli, … L'articolo Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, nuovo round. Lui: “È finita su rete minore” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

