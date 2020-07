Frosinone, riqualificazione urbana: si ‘rinnova’ la stazione. Più confort per i viaggiatori (Di giovedì 9 luglio 2020) L’amministrazione Ottaviani, risultata assegnataria di un finanziamento di circa 18 milioni nell’ambito del progetto per la riqualificazione urbana e la Sicurezza delle Periferie, ha predisposto, mediante il settore lavori pubblici coordinato dall’assessore Fabio Tagliaferri, una manifestazione di interesse volta all’affidamento dell’appalto relativo alla “Delocalizzazione degli uffici MISE nella nuova sede di Via Mascagni n°21”, dell’importo complessivo di € 260.000,00 (scadenza: 24 luglio). Gli interventi citati, dunque, inseriti nell’articolato programma di riqualificazione delle periferie promosso dall’Ente, avverranno mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con la consultazione di 10 operatori economici. Non ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Movida nel centro storico di Frosinone, giovedì parte il progetto "Terrazza del Belvedere"

“La terrazza sul Belvedere” parte subito. Il progetto di far tornare il centro storico di Frosinone un luogo di ritrovo verrà anticipato di una settimana rispetto a quanto previsto sino a qualche ora ...

