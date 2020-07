Fedez e Chiara Ferragni, svelati i guadagni da capogiro che beccano a ogni post. Il rapper querelato (Di giovedì 9 luglio 2020) L’agenzia inglese Hopper HQ ha pubblicato la rinomaat Instagran Rich List, con all’interno tutti i guadagni delle star e dei più importanti influencer su Instagram. Chiara Ferragni e suo marito Fedez la fanno da padrone, con cifre da capogiro. Fedez tocca quota 28mila per un post In base alle stime inglesi, Chiara Ferragni riesce a guadagnare, con un solo post promozionale su Instagram anche 53.000 euro. Cifre pazzesche se si pensa che molti utilizzano lo stesso strumento più per gioco che per lavoro. Non alla sua altezza, cifre alla mano, suo marito Fedez. Che però non ha da lamentarsi, con cifre che arrivano a toccare i quasi 28.000 euro per un ... Leggi su secoloditalia

Pepe3180 : RT @Il_Brillante: Volevo dirvi che su Instagram non seguo Chiara Ferragni, nè Fedez, nè Gianluca Vacchi nè Chiara Nasti. Forse ho una patol… - Il_Brillante : Volevo dirvi che su Instagram non seguo Chiara Ferragni, nè Fedez, nè Gianluca Vacchi nè Chiara Nasti. Forse ho una patologia - Frances23156035 : ????Chiara Ferragni and Fedez ended up married and with one kid after a summer hit and Fedez saying 'Chiara wanna go… - LHbaeh : @Gworld1900 Siamo troppo abituati a vedere i bambini in giro per i social, come ad esempio per Chiara e Fedez. Però… - infoitcultura : Chiara Ferragni e Fedez: quanta guadagnano per ogni post? -