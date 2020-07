Fabrizio Corona rivelazioni scottanti “Ecco cosa mi è successo in carcere” (Di giovedì 9 luglio 2020) E’ morto Tilo Prückner, l’attore di “La Storia Infinita”, indimenticabili i suoi ruoli da cattivo, il cinema perde uno dei suoi migliori protagonisti E’ scomparso Tilo Prückner, il famoso attore di “La Storia Infinita”. Noto per i suoi indimenticabili ruoli da cattivo, l’attore è stato stroncato da un infarto. La causa della morte è dovuta infatti ad un problema di insufficienza cardiaca. Nato ad Augusta il 26 ottobre 1940, Tilo Prückner aveva 79 anni ed è morto a Berlino. L’attore era figlio di Alfred Prückner e Dorothea Krause. L’attore è stato uno dei migliori protagonisti del mondo del Cinema e della Televisione. Memorabili i ruoli che ha interpretato di personaggi aggressivi e scontrosi, sia in tv che al cinema. Ha iniziato la sua prolifica carriera nel 1967 ed è ... Leggi su kontrokultura

