E’ stata la mano di Dio, Sorrentino torna a girare a Napoli un film per Netflix: di cosa parla (Di giovedì 9 luglio 2020) “Ringrazio Fellini, Scorsese e Maradona”. Così Paolo Sorrentino recitò dopo aver ricevuto il premio Oscar per ‘La grande bellezza’. Non è un caso quindi che il nuovo film del regista napoletano si chiami ‘E’ stata la mano di Dio’, dedicata al Pibe de Oro, suo idolo di infanzia che lo porterà a girare un nuovo film a Napoli a distanza di venti anni dal primo. Più che un idolo forse, un salvatore. Maradona per Sorrentino è quasi tutto. Il regista ha raccontato che l’argentino gli ha salvato la vita quando i genitori gli hanno permesso di seguire una partita del Napoli mentre loro andavano in montagna. Quella notte una fuga di gas li uccise, lasciando ... Leggi su italiasera

NetflixIT : 'Questo film per me significa tornare a casa”. Paolo Sorrentino torna nella sua Napoli per dirigere “È stata la man… - Michelaarancino : @igivezerodamn Guarda, io sono persino entrata a far parte del movimento egualitario per i diritti maschili, la sol… - eermm07 : RT @EmbaVESantaSede: 'La morte non è vera quando l'opera della vita è stata ben realizzata' José Martí. Vidal Atencio era un vero Pastore… - Pennacchioni65 : @China5ki ???? sta mano po esse piuma o pò esse fero...oggi è stata piuma.... - FForcesi : E si riparte. -