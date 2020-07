Coronavirus in Piemonte: nuovo focolaio nel Cuneese (Di giovedì 9 luglio 2020) I dati sul Coronavirus in Piemonte registrano l’emergenza di un nuovo focolaio nel Cuneese. Sarebbero 6 i casi rilevati a Pagno, comune in cui anche il sindaco sarebbe risultato positivo. focolaio di Coronavirus nel Cuneese Nello scenario ancora fluido dei focolai di Coronavirus italiani rilevati nella fase post lockdown, emerge anche il caso di Pagno, Comune del Cuneese in cui sarebbero stati accertati 6 casi di infezione da Sars-CoV-2. A riportare la notizia è il quotidiano online della Provincia di Cuneo, TargatoCn, che indica tra i contagiati anche il sindaco, Nico Giusiano. raggiunto dai microfoni della testata in questione, il primo cittadino avrebbe confermato di essere risultato positivo ... Leggi su thesocialpost

