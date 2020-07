Coronavirus, dal Bangladesh positivo e con tosse ma viaggia in treno: fermato a Termini (Di giovedì 9 luglio 2020) ROMA Funziona il meccanismo dell'isolamento fiduciario? No, non funziona. Ieri la Polfer alla stazione Termini ha fermato un cinquantatreenne originario del Bangladesh, con febbre e tosse,... Leggi su ilmessaggero

maumartina : La notizia più bella. Oggi la terapia intensiva dell'ospedale di Bergamo non ha più pazienti contagiati da coronavi… - rtl1025 : ?? La terapia intensiva dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di #Bergamo non ha più pazienti contagiati dal… - fattoquotidiano : Coronavirus, 5 positivi sul volo atterrato ieri a Roma dal Qatar. Spallanzani: “Stiamo cercando di tappare una fall… - bb91687509 : RT @LucaGattuso: Ho riassunto il numero dei nuovi casi per giorno in termini assoluti in base ai dati forniti dal Min. Salute da inizio giu… - bb91687509 : RT @LucaGattuso: In questo grafico il numero dei nuovi casi per giorno in termini assoluti in base ai dati forniti dal Min. Salute. La line… -

ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora Covid, Italia blocca ingresso a chi arriva da 14 Paesi

Ultime notizie, ultim’ora oggi: coronavirus, Italia blocca ingresso a chi arriva da 14 Paesi. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato ordinanza Il ministro della Salute Roberto Speranza h ...

