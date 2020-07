Chi è Alessia Cascella, la tentatrice di Temptation Island 2020 (Di giovedì 9 luglio 2020) Chi è Alessia Cascella, la tentatrice di Temptation Island 2020 Chi è Alessia Cascella, la giovane tentatrice di Temptation Island 2020? Si tratta di una modella e fotomodella molto bella e brava, che sogna di fare successo come attrice. È già nota al grande pubblico per aver partecipato nel 2019 al cast di Uomini e Donne di Maria De Filippi, come corteggiatrice, attirandosi le attenzioni soprattutto del tronista Giulio Raselli. Ma chi è Alessia Cascella, tentatrice di Temptation Island 2020? Scopriamolo insieme. Tutto su Temptation ... Leggi su tpi

