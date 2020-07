Castel Romano, Raggi: presidio Vigili ed Esercito, chiuso entro 2020 (Di giovedì 9 luglio 2020) Roma – “Siamo all’entrata del campo rom di Castel Romano, nella periferia Sud di Roma. Abbiamo installato nei varchi d’accesso al campo delle barriere fisse in cemento, tipo new jersey, per impedire l’ingresso dei veicoli e prevenire lo sversamento illecito di rifiuti e il fenomeno dei roghi tossici. L’accesso all’area sara’ presidiato dalla Polizia locale di Roma Capitale e, dalla prossima settimana, anche dall’Esercito. Questa e’ solo l’ultima di una serie di attivita’ che stiamo portando avanti da mesi. Il cronoprogramma per superare e chiudere definitivamente il campo, entro la fine dell’anno, procede infatti nei tempi previsti e la recente ordinanza della Regione Lazio non fa altro che chiedere misure che la nostra Amministrazione ha ... Leggi su romadailynews

matteosalvinimi : Maxi rissa tra stranieri sulla circonvallazione Cornelia, incendio al campo Rom di via Candoni (vicino al deposito… - pigi02 : RT @matteosalvinimi: Maxi rissa tra stranieri sulla circonvallazione Cornelia, incendio al campo Rom di via Candoni (vicino al deposito Ata… - RichbonesE : RT @LaNotiziaTweet: La #Raggi sgombera il campo rom. E #Zingaretti vuol prendersi i meriti. Per la Regione, #CastelRomano va liberato subit… - Giorgio_JD63 : RT @Pinodemarco: Castel Romano. Campo Rom da controllare, pulire, sgomberare come richiede l'Europa e i romani. Dopo Veltroni non era mai… - PoliticaNewsNow : Roma, Raggi: 'Ecco le misure per campo rom di Castel Romano' -