BioExcel, il centro europeo per la ricerca biomolecolare che combatte il COVID-19 coi supercomputer (Di giovedì 9 luglio 2020) BioExcel, uno dei principali centri europei di ricerca biomolecolare computazionale, ha deciso di dare accesso prioritario ai propri supercomputer e ai propri software all’avanguardia, per aiutare i ricercatori di tutta Europa nella ricerca di soluzioni per il COVID-19. Anche se adesso le cose sembrano andare meglio in Italia, in molte altre parti del Mondo la situazione non altrettanto buona e nessuno può sapere quali saranno gli sviluppi a partire dal prossimo autunno. Per questo, sin da quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la pandemia, è stato chiaro a tutti i ricercatori che sarebbe stato necessario uno sforzo congiunto per combatterla, basato sulla condivisione dei dati e ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (BioExcel, il centro europeo per la ricerca biomolecolare che combatte il COVID-19 coi supercomputer) -… -

Ultime Notizie dalla rete : BioExcel centro BioExcel, il centro europeo per la ricerca biomolecolare che combatte il COVID-19 coi supercomputer Il Fatto Quotidiano BioExcel, il centro europeo per la ricerca biomolecolare che combatte il COVID-19 coi supercomputer

BioExcel, uno dei principali centri europei di ricerca biomolecolare computazionale, ha deciso di dare accesso prioritario ai propri supercomputer e ai propri software all’avanguardia, per aiutare i ...

BioExcel, uno dei principali centri europei di ricerca biomolecolare computazionale, ha deciso di dare accesso prioritario ai propri supercomputer e ai propri software all’avanguardia, per aiutare i ...