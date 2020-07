Beatrice De Masi: chi è la tentatrice di Temptation Island 2020, età, carriera, vita privata, Instagram (Di giovedì 9 luglio 2020) E’ una delle nuove tentatrici di Temptation Island 2020 il format che fa incetta di ascolti tv tutte le settimane, e il programma di punta dell’estate televisiva di canale 5 in onda in prima serata su Canale5 con la conduzione di Filippo Bisciglia, e visibile in streaming e in replica (qui tutte le informazioni). Lei è Beatrice De Masi, una donna bellissima che sembra destinata a farsi largo tra i consensi di pubblico. Si tratta come detto di una delle tentatrici del reality dei sentimenti e delle tentazioni. Ma chi sono le tentatrici? Una delle protagoniste come detto, per appunto è Beatrice De Masi, che è appunto tra le protagoniste di Temptation Island 2020. Il suo ... Leggi su italiasera

italiaserait : Beatrice De Masi: chi è la tentatrice di Temptation Island 2020, età, carriera, vita privata, Instagram - fainformazione : Beatrice De Masi biografia: chi è, età, altezza, peso, figli, fidanzato, Instagram e vita privata - Beatrice De Ma… - fainfocultura : Beatrice De Masi biografia: chi è, età, altezza, peso, figli, fidanzato, Instagram e vita privata - Beatrice De Ma… - DonnaGlamour : Beatrice De Masi: ecco chi è una delle tentatrici di Temptation Island 2020 - IncontriClub : Beatrice De Masi: chi è la tentatrice di Temptation Island 2020 -