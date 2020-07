Autoabbronzante: errori da evitare per una tintarella al Top senza sole (Di giovedì 9 luglio 2020) In estate quasi tutti hanno il desiderio di vedersi abbronzate, anche solo un po’. Ma c’è chi proprio non sopporta stare al sole, corre il rischio di eritemi e scottature o chi non ha modo di fare lunghe vacanze e di ottenere una tintarella da invidia. Una soluzione è quella di utilizzare gli autoabbronzanti, prodotti che, se saputi usare, regalano un colorito naturale. Prima di applicarli, però, è necessario seguire alcune accortezze ed evitare errori per non ritrovarsi a macchie o, peggio, con la pelle troppo arancione e di un tono decisamente finto. Come primo step è fondamentale esfoliare la pelle Dopo aver scelto l’Autoabbronzante tra le diverse formulazioni e colorazioni, è il momento di esfoliare la pelle per eliminare le cellule morte, ... Leggi su dilei

