Ascolti tv e share delle trasmissioni in prima serata di giovedì 8 luglio (Di giovedì 9 luglio 2020) Quali sono stati i programmi più seguiti dagli italiani durante la prima serata di ieri? Scopriamolo grazie a un video con tutti i numeri degli Ascolti tv. Su Canale Cinque è andata in onda la serie tv Come sorelle mentre Rai Uno ha proposto lo speciale Cose nostre. Altri programmi sono stati Chicago Fire, Chi … L'articolo Ascolti tv e share delle trasmissioni in prima serata di giovedì 8 luglio è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

GiusCandela : RT @fraversion: L’Italia che fa, con Veronica Maya, ieri è stato visto da 220 mila spettatori con l'1.78% di share. Salvo rare eccezioni, f… - fraversion : L’Italia che fa, con Veronica Maya, ieri è stato visto da 220 mila spettatori con l'1.78% di share. Salvo rare ecce… - Canem_truelove : #DayDreamer si riconferma leader degli ascolti con 2.5 mln e il 21.5% di share. Del resto... da due attori così bra… - CrescenzoFilo : RT @Gio79803890: Beautiful · 2701 18.19 Una vita · 2585 18.92 Daydreamer · 2511 21.41 Il segreto · 1683 17.96 Boom d ascolti per le soap #… - Gio79803890 : Beautiful · 2701 18.19 Una vita · 2585 18.92 Daydreamer · 2511 21.41 Il segreto · 1683 17.96 Boom d ascolti per le… -