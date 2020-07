Antonella Elia a Temptation Island: schiaffi al falò (Di giovedì 9 luglio 2020) Temptation Island, nella sua versione mista tra vip e nip, è sicuramente il programma del momento. A tenere banco sui social soprattutto Antonella Elia, un po’ come era andata anche per il Grande Fratello di cui era stata indiscussa protagonista. Ora la sua relazione con Pietro Delle Piane è sotto la lente di ingrandimento dei fan della coppia e della trasmissione. Pare però, dalle anticipazioni che girano in rete, che al falò di confronto le cose siano un po’ degenerate dopo che la Elia sarebbe rimasta duramente colpita dagli atteggiamenti del fidanzato con le tentatrici del programma. Il falò di Antonella Elia e Pietro Delle Piane Stando alle anticipazioni il falò di confronto tra la coppia ... Leggi su thesocialpost

vincycernic95 : RT @Vip5Gf: Oggi è tempo di svelare oltre alla conduttrice ovvero Adriana Volpe anche i due opinionisti Antonella Elia e Michele Cucuzza pr… - Vip5Gf : Oggi è tempo di svelare oltre alla conduttrice ovvero Adriana Volpe anche i due opinionisti Antonella Elia e Michel… - stefanopauli : ha il tono di voce di antonella elia #ChiLhaVisto - TRASHPERSON18 : REALITY OUT OF CONTEXT AWARDS “MIGLIOR PERSONAGGIO ICONICO DEI REALITY ITALIANI” GARA A Oneston GF VIP 2 Antonella Elia Isola Dei Famosi 9 - TRASHPERSON18 : Passa Antonella Elia! -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Elia Antonella Elia: «Fu Corrado a dirmi di fare la svampita” Tv Sorrisi e Canzoni Temptation Island 7, finisce a schiaffi: il falò-disgrazia di Antonella e Pietro

Sono esplose tensioni, forse tra le più laceranti, tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Durante il falò di confronto, la showgirl ha attaccato senza remore il suo partner. Terremoto di gossip a po ...

Antonella Elia: «Fu Corrado a dirmi di fare la svampita”

La vita avventurosa di Antonella Elia sembra pensata da uno scrittore di romanzi... crudele e geniale. In un libro con tutta la sua storia, servirebbero migliaia di pagine: lo spazio su queste due sar ...

Sono esplose tensioni, forse tra le più laceranti, tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Durante il falò di confronto, la showgirl ha attaccato senza remore il suo partner. Terremoto di gossip a po ...La vita avventurosa di Antonella Elia sembra pensata da uno scrittore di romanzi... crudele e geniale. In un libro con tutta la sua storia, servirebbero migliaia di pagine: lo spazio su queste due sar ...