“Ahora sì”, due pagine su Record: il Messico celebra il gol del Chucky Lozano (Di giovedì 9 luglio 2020) Il gol del Chucky Lozano non poteva passare inosservato in Messico. Il quotidiano Record ha dedicato due pagine alla rete decisiva del messicano a Genova, con le dichiarazioni di Gattuso: «Non gli ho regalato nulla». Ieri, al gol in molti – soprattutto giornalisti – si sono scatenati per festeggiare il gol dell’attaccante. Adesso sperano di vederlo in campo titolare. Volvieron los minutos, volvieron los goles, volvieron los festejos y va volviendo la confianza. Qué gusto por El Chucky. Este es el camino. pic.twitter.com/XZiFvJGYDO — Invictos (@InvictosSomos) July 8, 2020 El futbol del “Chucky” Lozano lo llevó a Europa. El carácter del “Chucky” ... Leggi su ilnapolista

