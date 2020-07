Zverev: “Non giocherò a Berlino. Inizio un periodo di prova con Ferrer” (Di mercoledì 8 luglio 2020) La voce girava già da qualche giorno, ma la conferma è arrivata solo poco fa: David Ferrer entrerà a far parte dello staff di Alexander Zverev per un periodo di prova. Ad annunciarlo è il tennista tedesco tramite un messaggio pubblicato sui social network, in cui dà altre due notizie importanti. La prima è la negatività al terzo tampone per Covid-19 dopo che i due precedenti avevano dato il medesimo esito. La seconda è che il classe 1997 non prenderà parte a nessun torneo di esibizione a Berlino, dove si svolgeranno alcuni match nelle prossime settimane. Leggi su sportface

sportface2016 : #Zverev annuncia: 'Negativo anche al terzo tampone. Non giocherò a Berlino e inizierò un periodo di prova con… - WeAreTennisITA : Aggiornamenti a tutto campo da Sasha Zverev ?? ?? terzo test al Covid-19, ancora negativo ?? non giocherà a Berlino n… - BiancaNeri13 : @TennisWorldit Thiem: 'Non vedo perché avrei dovuto restare in casa e auto-isolarmi se stavo bene.' Parlando di Zve…

